İstanbul Valisi Yerlikaya: '31 Yaralımızın Tedavisi Halen Devam Etmektedir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili “Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında; İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı, yaralananların son durumları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."