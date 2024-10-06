Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valisi'nden İnsanlık Dışı Paylaşımlara Tepki

İstanbul Valisi'nden İnsanlık Dışı Paylaşımlara Tepki
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesiyle ilgili görüntülerine getirilen yayın yasağına rağmen sosyal medya paylaşımlarının yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Vali Gül, güvenlik güçlerinin yasakları ihlal eden paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili görüntülere yayın yasağı getirildiğini anımsatarak buna rağmen bazı hesaplardan paylaşım yapıldığını belirtti ve "Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır" dedi.

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili bazı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yayın yasağına rağmen yapılan bu paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatan Vali Gül'ün açıklaması şöyle:

"İnsanlık dışı görüntüleri paylaşarak ailelerin acısına acı katmak..."

"Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler. Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."

Taziye ziyaretinde bulunmuştu

Vali Gül, dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Uzuner ve Halil ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuş, başsağlığı dileklerini iletmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sosyal Medya Davut Gül Politika Güvenlik İstanbul 3-sayfa Güncel Hukuk Medya

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
title