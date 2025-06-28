İstanbul Valisi'nden Eylem Çağrılarına Sert Yanıt

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yapılan eylem çağrılarına karşı hiçbir müsamaha göstermeyeceklerini açıkladı ve kamu düzeninin tehdit edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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