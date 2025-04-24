İstanbul Valisi'nden Deprem Paniği Açıklaması: Manipülatif Paylaşımlara Dikkat!

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından bazı sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde yapılan paylaşımların manipülatif olduğunu, bu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."