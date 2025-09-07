İstanbul Valisi'nden CHP Açıklaması ve Gösteri Yasağı

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılarak mahkeme kararıyla görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olduğunu, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirtti.

İstanbul Valiliğince 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasaklanmasının ardından Vali Gül, sosyal medya hesabından alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.

Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.

İstanbulumuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."