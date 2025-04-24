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İstanbul Valisi'nden Büyük Deprem Uyarısı

İstanbul Valisi'nden Büyük Deprem Uyarısı
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada dolaşan 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür manipülatif içeriklerin paniğe neden olduğunu ve bilimsel bir temele dayanmadığını vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük deprem bekleniyor" şeklindeki manipülatif sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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