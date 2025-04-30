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İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Açıklaması

İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Açıklaması
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Taksim'e çıkma çağrılarını provokatif olarak nitelendiren Gül, güvenliğin korunması için bazı bölgelerde toplantı ve gösteri yasağı getirildiğini duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Vali Gül, Taksim'e çıkma çağrılarını "provokatif girişimler" olarak nitelendirdi.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, iki ayrı konfederasyonun Kadıköy ve Kartal ilçelerinde düzenleyeceği etkinliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmiştir. Ancak Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde, vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla toplantı ve gösteri yasağı kararı alınmıştır. Taksim'e çıkma çağrıları, bir kutlama talebinden öte, açıkça güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı amaçlayan provokatif girişimlerdir. Sevgili vatandaşlarımızdan beklentimiz açıktır: Lütfen, kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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