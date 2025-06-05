İstanbul Valisi Havadan Denetim Yaptı

İstanbul Valisi Havadan Denetim Yaptı
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Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da güvenlik önlemlerini denetlemek amacıyla havadan inceleme gerçekleştiren Vali Davut Gül, bayram trafiği ve orman yangını tedbirlerini gözlemledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, bayramın kentte huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tedbirleri helikopterle havadan inceledi.

Vali Gül, bayram trafiği ile orman yangını tedbirlerini denetledi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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