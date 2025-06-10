İstanbul Valisi Gül, Yoğun Bakımdaki Goncagül'ü Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu Hüseyin Goncagül'e hastanede geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavi gören çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül'e Esenler Avicenna Hastanesi'nde ziyarette bulundu.
İstanbul Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gül, acil şifalar temennisinde bulunduğu Goncagül'ün ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Goncagül, 4 Haziran'da gerçekleştirilen planlı kalp ameliyatı sonrasında beyne pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.
Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel