İstanbul Valisi Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemede bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda inceleme yaptı.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu. 10 Haziran'da oynanacak final maçı öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.