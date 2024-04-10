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İstanbul Valisi Davut Gül, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünü tebrik etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünü tebrik mesajı yayımlandı.

Gül mesajında, aziz vatanın dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla çalışan, varlığıyla huzur ve güven veren Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydetti.

Her türlü ihanete karşı güven telkin eden, suça karşı amansız bir mücadele sergileyen teşkilatın azmi, kararlılığı, gücü, birlik ve bütünlüğünün Türkiye Yüzyılı'nda da milletin ve devletin bekasının teminatı olacağını dile getiren Gül, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.' veciz ifadeleriyle işaret ettiği gibi Emniyet Teşkilatımız, her zaman hayatın merkezinde ve vatandaşımızın yanındadır. Görevini hakkıyla yerine getiren, kanun nizamı ve hakimiyetini sağlamak için devleti ve milleti uğruna gerektiğinde canını hiçe sayan polisimizin üstün vazife şuuruyla verdiği hizmetler, kadirşinas milletimizin takdirini kazanmış, gönlünde emsalsiz bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, şehirlerin sultanı İstanbul'un emniyet ve huzurunu temin etmek gayesiyle 7/24 görev yapan bütün amirlere, polis ve bekçilere özverileri, fedakarlıkları için can-ı gönülden teşekkür ettiğini kaydederek, bayramlarını tebrik etti.

Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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