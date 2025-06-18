İstanbul Valisi Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yılını kutladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümü tebrik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümü tebrik etti.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından Gül'ün kutlama mesajı paylaşıldı.

Vali Gül, mesajında, "Mavi Vatan'ın güvenliği için fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sahil ve kara sularımızın emniyetinin sağlanmasında, ulusal hak ve menfaatlerimizin korunmasında yüksek disiplinli, bilgili ve donanımlı personeli ile Sahil Güvenlik Teşkilatımız en büyük güvencemizdir. Bu düşüncelerle şehirlerin sultanı İstanbul'umuzun huzur iklimine, denizlerimizin güvenliğine gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir özveriyle hizmet eden Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanının bekası uğrunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu belirten Gül, teşkilat mensuplarına sağlık, huzur ve başarılar diledi.

Paylaşımda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının İstanbul Boğazı'ndaki gösterisine de yer verdi.

Gösteride, İstanbul'un en önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde selamlama gerçekleştirilirken, kuruluş yıl dönümüne de dikkat çekme amaçlı botların oluşturduğu dalgalarla 43 çizildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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