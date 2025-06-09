İstanbul Valisi Davut Gül, Taksicilerin Kurban Bayramı'nı Kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksicilerin Kurban Bayramı'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda taksicileri ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı. Gül, taksicilere İstanbul'a olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, bayramda da çalışmak zorunda kalan meslek gruplarının önemine değindi. Ziyaret esnasında taksicilerin taleplerini dinleyen Gül, bu taleplerin yazılı olarak alınacağını belirtti. Vali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taksicilerin bayramını tebrik ettiğini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicileri ziyaret ederek, esnafın Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret eden Gül'ü, kooperatif başkanı Fahrettin Can ve beraberindekiler karşıladı.

Gül, ziyaretteki konuşmasında, bayram da olsa bazı meslek gruplarının çalışmak zorunda olduğu belirterek, "Mülki idare, emniyet, fırıncılar, taksiciler onlardan biri. Bayramın dördüncü gününde sizleri ziyaret edelim dedik, bayramlaşmaya geldik. Başkanımız, bayramlaşmaya gelmişken ilave taleplerini iletmiş oldu, onları yazılı olarak alacağız. Bugünün gündemi, paylaşmak, kaynaşmak." ifadelerini kullandı.

Taksicilere İstanbul'a verdikleri katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, "Havalimanı taksicileri en az şikayet gelen ve kurallara en çok riayet eden meslek gruplarından biri. Daha iyisi mümkün mü? Şüphesiz mümkün. Sıkıntılarınız var mı, var. Bunları aldık, eksik kalanları alacağız. İnşallah bayram sonrasında çalışacağız." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taksicilerin bayramını tebrik ettiğini dile getirerek, Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da Vali Gül'e, ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, trafikte bekleme sorununun çözülmesini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüslere verdiği turizm belgesiyle taksicilik yapılmasına engel olunmasını istedi.

Vali Gül'e ziyarette İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'de yeni kene türü keşfedildi! 30'dan fazla hastalık taşıyor

Türkiye'de yeni parazit türü keşfedildi! 30'dan fazla hastalık taşıyor
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

Burcu öğretmenin yardım çığlığı! Hayatı kabusa döndü
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.