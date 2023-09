İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da Milli Eğitim Politikalarını Dört Farklı Projeyle Yürüteceğiz

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk ders zili çaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki milli eğitim temel politikalarını 4 farklı projeyle yürüteceklerini söyledi. Okul polisi uygulamasına devam edeceklerini belirten Gül, okullarda spor kulüpleri kurarak yetenek taramaları yapacaklarını, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve her çocuğun mutlaka bir enstrüman çalması için önlemler alınacağını ve okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceklerini söyledi.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki milli eğitim temel politikalarını 4 farklı projeyle yürüteceklerini söyledi. Okul polisi uygulamasına devam edeceklerini belirten Gül, okullarda spor kulüpleri kurarak yetenek taramaları yapacaklarını, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve her çocuğun mutlaka bir enstrüman çalması için önlemler alınacağını ve okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceklerini söyledi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Beşiktaş'ta bulunan Murat Beyaz İlkokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak öğrencilerin eğitime erişimlerinin ve katılımlarının sağlanması; zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesini önemsediklerini dile getirdi. Onların akademik ve mesleki yönden ilgi ve istidatlarına göre öğrenim görmelerinin temin edilmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇOCUKLARIMIZIN; DENGELİ VE SAĞLIKLI BİREYLER OLARAK YETİŞTİRİLMESİNİ ÖNCELİKLİ HEDEF OLARAK MUHAFAZA EDİYORUZ: En önemlisi en değerli hazinemiz olan çocuklarımızın; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini bakanlığımızın öncelikli hedefi olarak muhafaza ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni insani olanın liderliğini yapan güçlü devlet olarak yarınlara taşıyacak nesilleri yetiştirmeyi, bu doğrultuda Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu gerçekleştirmeyi bir görev olarak görüyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yaşını öğrencilerimize bahsettiğimiz şuuru kazandıracak çalışmaları beraberce yaparak idrak etmeyi arzu ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin başta toplumsal bütünlük ve birlik bilinci olmak üzere; bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerleri içselleştirmelerine yönelik çalışmaların yapılmasının eğitimin süreçleri açısından tebarüz ettirdik.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLGİ, KABİLİYET VE HEDEFLERİNE GÖRE EĞİTİM ALABİLECEKLERİ DERS SEÇENEKLERİ SUNULMUŞTUR: Bu bakış açısının bir yansıması olarak öğrencilerin; insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak yaşadığı şehri yakından tanıması, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinliklerin planlanıp uygulanmasını istiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta öğrencilerimizin, ortaokul ve liselerde 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda ilgi, kabiliyet ve hedeflerine göre eğitim alabilecekleri ders seçenekleri sunulmuştur; İklim değişikliği, çevre bilinci, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, düşünme becerisi, Türk toplumunda aile kurumu gibi pek çok alanda vizyon kazandırmayı, benliklerini milli ve manevi değerlerle güçlendirmeyi, karakter gelişimine ve benlik bütünlüğüne katkı sağlamayı hedefleyen ve öğrencileri çok yönlü geliştirmeyi ve hayata hazırlamayı sağlayan ders çeşitliği imkanının sunulduğu bilgisinin farkında olunması ve öğrencilerimizle de paylaşılması hususunu hatırlatmak istiyorum.

OKUL BAHÇELERİNDE İYİLEŞTİRME YAPILMASINI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZDEN BEKLİYORUZ: Başta temel eğitim kademesinde okullarda oyun alanları tanzim edilmesi ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından sosyal gelişimlerini destekleyecek, özellikle okul bahçelerinde gelenek ve kültürümüzden beslenen yüz yüze oyunların oynanmasının teşvik edilmesini önemsiyoruz. Obezite ve dijital bağımlılığa karşı tedbir mahiyetinde, öğrencilerin tabii ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılmasını yönetici ve öğretmenlerimizden bekliyoruz. Eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında aldığımız tedbirleri, gerekli mevzuat düzenlemelerini yaparak güçlendirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda henüz yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığımız kapsamlı değişiklikle eğitim-öğretim süreçlerini disipline etmeyi, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile de okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini arttırmayı, etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi amaçladık. Yayımlanma süreci devam eden Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile de birçok hususu düzenlemiş olacağız.

ÖĞRETMENLERİMİZ VE YÖNETİCİLERİMİZ KENDİLERİNİ SÜREKLİ YENİLEMELİ, MESLEKİ GELİŞMELERİ İÇİN DÜZENLİ ÇABA GÖSTERMELİ: Bir eğitimci olarak mesleğimizin; öğretmenliğin ve eğitim yöneticiliğinin maddi ve manevi olarak ne kadar büyük bir mesuliyeti olduğunu biliyoruz. Öğretmenlik, öncelikle severek yapılacak bir görevdir, mesleğe aidiyet ve yüksek iç motivasyon gerektirir. Çocukları sevmek, onlarla ilgilenmek, onların duygu ve düşüncelerini anlamak elbette hasbilik yani gönüllülük ve fedakarlık gerektirir. Bu kutsal vazifenin hakkıyla yerine getirilmesinin ülkemize ve dolayısıyla dünyaya sağlayacağı katkı elbette çok büyüktür. Bu anlamda eğitim davamızın en önemli kahramanları şüphesiz öncelikle öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimizdir. Bu noktada öğretmenlerimizi ekibin bir parçası olarak görüyoruz, ne yapacaksak öğretmenlerimizle beraber yapacağımızı Sayın Bakanımızın çok önemsediği bir husus olarak hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz kendilerini sürekli yenilemeli, mesleki gelişimleri için düzenli olarak çabalayıp her zaman hazır halde bulunmalıdırlar.

SABAHLARI ÇOCUKLARA SINIFLARA GEÇMEDEN ÖNCE KÜLTÜRFİZİK HAREKETLERİ YAPTIRILMALI: Bunun yanında yönetici ve öğretmenlerimizin öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, velilerle ve sosyal çevre ile güçlü iletişim içinde olmaları gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca öğretmenlerimizden okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ve zenginleştirilmesine, ders kitapları ve öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapması hususunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal kültürel açıdan daha iyi yetişmeleri için öğretmenlerinden azami derecede yararlanabilecekleri ortam ve zamanı bulabilmelidirler. Öğrencilerle ilgili velilere yapılacak bilgilendirmelerde eğitimin bütün unsurlarını içerecek şekilde; bilim, kültür, sanat, spor alanlarına ve sosyal sorumluluk programlarına yer verilmesine dikkat edilmesi ve öğrencilerin sosyal sorumluluk programı ve topluma hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, e-okul sistemi içerisinde bulunan Sosyal Etkinlik Modülü'ne kayıt edilmesine dikkat edilmesi önemli bir noktadır. Temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkan dahilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılması hususlarını tekrar hatırlatmak isterim.

ÖĞRENCİLERE CEP TELEFONLARIYLA SINIFA GİRMEMELERİ UYARISI: Sevgili Öğrencilerimiz; Okumanın ve öğrenmenin önemini, gerçek bilginin peşinden koşmanın, hikmeti kuşatmanın sizi ne kadar güçlü kılacağını, daha da önemlisi insanlara faydalı olmak için gereklilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Bu noktada öğrenci olarak bu çağlarınızda zamanının anlamını ve kıymetini bilmenizi ve sahip olduğunuz imkan ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Sizlerin ülkemizin yarınlarının sahibi olarak vatanımızın ve milletimizin bekası, istikbal ve istiklali için ne kadar önemli olduğunuzu özellikle belirtmeliyiz. Ancak sizlere bu şuuru kazandıran ve bilginin ve hikmetin taşıyıcıları olan öğretmenlerinizin; yolunuzu aydınlattığını, sizi hayata, mesleğe ve geleceğe hazırladıklarını unutmayın ve asla öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Ayrıca devletinizin sizler için özenle hazırlattığı ders kitaplarınızı ve diğer bütün imkanları, bütün eşyalarınızı kullandığınız gibi temiz ve düzenli kullanın, israf etmeyin. Başka bir kaynak olarak Bakanlığımızın derslerde dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ders kitaplarından ve elektronik eğitim içeriklerinden de etkili bir şekilde yararlanmayı ihmal etmeyin. Öğrencilerimize son olarak okul içinde ve sınıflarda dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanılmaması ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunu hatırlatmak istiyorum. Bunun kendi kişisel verilerinizi korumak, başkalarınınkine saygı göstermek, dijital mecralardaki mahremiyet alanını belirleme açısından da bir hak ve aynı zamanda sorumluluk olduğunu da belirtmek isterim.

VELİLERİMİZDEN OKULLARIMIZDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZLE YÜKSEK İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ: Muhterem velilerimiz, öğrencilerimizin bize sizlerin emaneti olduğu bilinciyle, onlara en güzel şekilde eğitim vermek için bakanlık ve taşra teşkilatımızla beraber okullarımızda büyük bir gayret içinde olduğumuzu bilmenizi dilerim. Bilindiği üzere eğitim öğretimde okul ve aile iş birliğinin önemi, büyüktür. Bu bağlamda siz değerli velilerimizden okullarımızda yönetici ve öğretmenlerimizle yüksek iş birliği bekliyoruz. Okul aile birliklerinin okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle uyum içerisinde çalışmasını, beraberce güzel şeyler üretmelerini önemsiyoruz. Bakanlığımızca Aile Okulu kapsamında birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamdaki faaliyetlere velilerimizin ilgi göstermesi, katılması değerli olacaktır. Velilerimizin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılmasını, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulmasını istedik. Çocuklarımızın güvenliği ve eğitimlerinin aksamaması düşüncesiyle alınan bu kararı anlayışla karşıladıklarını görüyor, bu vesileyle kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. "

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ta törende yaptığı konuşmada, yeni dönem için alınan tedbirlerle ilgili açıklamalar yaptı. Gül, şunları söyledi:

"DAHA İYİ BİR EĞİTİM VERMEYE GAYRET EDECEĞİZ: İnşallah çocuklarımıza bu sene daha iyi şartlarda, daha iyi bir eğitim vermeye gayret edeceğiz. Uzun yaz tatilinde özellikle öğretmenlerimizin üstün gayretiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri, sivil toplum kuruluşlarımızın, okul aile birliklerimizin, belediyelerimizin destekleriyle okullarımızın fiziki şartlarını olabildiğince düzeltmeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

OKUL POLİSİ UYGULAMASINA DEVAM EDECEĞİZ: Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması için özellikle okul dışı güvenlik tedbirleri anlamında okul polis uygulaması yine devam edecek. İkili eğitim yapanların sabah erken, öğleden sonra geç çıktığı saatlerde ışıktan, karanlıktan etkilenmemesi için sokakların aydınlanması konusunda kurumlarımız tedbirlerini aldılar, almaya da devam ediyorlar.

OKUL SPOR KULÜPLERİ KURULACAK, YETENEK TARAMALARI YAPILACAK: Sayın Bakan Yardımcımızın söylediği Milli Eğitim Temel Politikalarını inşallah İstanbul'da 4 tane farklı projeyle yürüteceğiz. Bunlardan bir tanesi bütün okullarımızda, okul spor kulüplerimiz kurulacak ve okul spor kulüplerimizde beden eğitimi öğretmenlerimiz Gençlik Spor Müdürlüğümüzün teknik altyapısıyla yetenek taramaları olacak. Çocuklarımıza yeteneklerine göre öğrenci lisansı çıkartacağız. Dolaysıyla da her bir çocuğumuz ilkokuldan ve okul öncesinden başlayarak sporla tanışmış olacak.

HER ÇOCUĞUMUZUN MUTLAKA BİR ENSTRÜMAN ÇALMASINI İSTİYORUZ: Bir diğer konumuz çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için geçmiş yıllardan kütüphanelerimiz zenginleştirilmişti. Bu zenginleştirilme devam edecek ve kitap okuma alışkanlıklarının artması için bu çalışmalarımızı öğretmenlerimizle birlikte devam ettireceğiz. Üçüncüsü her çocuğumuzun mutlaka bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Bununla ilgili okullarda uygun olanların müzik sınıfı, uygun olmayanların enstrüman ihtiyaçların inşallah temin edeceğiz.

OKUL MECLİSLERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ: Son olarak da çocuklarımızın ve gençlerimizin karar süreçlerine katılmaları, daha katılımcı olmaları, sosyal becerilerinin gelişmesi için okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceğiz. Bize her anlamda destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın her kademesindeki yöneticilerine okul müdürlerimize ve bu işin temel taşı olan öğretmenlerimize, velilerimize bunların kıymetini bilerek olabildiğince gayret gösterecek her bir öğrencimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, eğitim öğretim dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu ve folklor gösterisi yaptı. Daha sonra, Bakan Yardımcısı Yelkenci, Vali Gül ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

