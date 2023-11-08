İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak" Vali Davut Gül, Beykoz'da yanan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirdi Beykoz'da 26 Temmuz'da yanan ve zarar gören 21,6 hektarlık çalılık ve ormanlık alanda, 34 bin 500 çam fidanı...

İstanbul Valisi Gül: " İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak"

Vali Davut Gül, Beykoz'da yanan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirdi

İSTANBUL - Beykoz'da 26 Temmuz'da yanan ve zarar gören 21,6 hektarlık çalılık ve ormanlık alanda, 34 bin 500 çam fidanı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla dikildi. Vali Davut Gül, "İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak" dedi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 26 Temmuz'da çıkan yangında 21,6 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile birlikte 21,6 hektarlık yanan alana 34 bin 500 çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, askeri yetkililer ve öğrenciler katıldı. Vali Gül, yanan alanda öğrenciler ile birlikte fidan dikiminde bulundu.

"Kalan kısımları da ağaçlandıracağız"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye yüzyılının ilk ormanını bugün İstanbul'da öğrencilerimizle birlikte dikmiş olacağız. Burası bu sene içinde yangın sonucu yanan bir alanımızdır. Orman teşkilatımız yanan ormanları her sene, yılı içinde tamamlıyor ve onu tekrardan millete ve devlete kazandırmış oluyor. Gördüğünüz alan İstanbul'da yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Kalan kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız. İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak" dedi.