İstanbul Valisi Gül: Gözaltı Kararı Olan 4 Kişiden 3'ü Yakalandı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasının ardından haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişiden 3'ünün yakalandığını açıkladı. Kamu düzeninin korunması adına göstericilerin dağılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişiden 3'ünün yakalandığını belirterek, vatandaşların zarar görmemesi ve kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması gerektiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şahıstan 3'ü güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Göstericiler arasına karışan bazı kişilerin provokatif eylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması önem arz etmektedir. Sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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