İSTANBUL VALİSİ GÜL ESENYURT'TA SUÇ ORANI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 9 AZALMIŞ DURUMDA -2

İSTANBUL VALİSİ GÜL ESENYURT'TA SUÇ ORANI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 9 AZALMIŞ DURUMDA

Altan ÇİMEN- Mehmet CANBULAT (DHA) - İSTANBUL Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var. dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Vali Gül'e İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Kahvaltı programı sonrası soruları yanıtlayan Davut Gül, kaçak göçmenler konusunda önemli açıklamalarda da bulundu.

DOĞRU BİLGİDEN YANLIŞ KARAR DA ÇIKMAZ YANLIŞ HABER DE ÇIKMAZ

İstanbul Valisi Davut Gül, Bu toplantının amacı hem tanışmak hem bundan sonraki süreçte doğru bilgi, sizleri doğru bilgilendirmek için yapmamız gereken konular varsa o konuda bir yol haritası belirlemek. Çünkü biz inanıyoruz ki doğru bilgiden yanlış karar da çıkmaz. Yanlış haber de çıkmaz. Bu şu anlama geliyor. Sizler bizi bilgilendirdiğinizde doğru olarak bilgilendirdiğinizde bizler uygulamalarımızı bu yönde yapmaya gayret edeceğiz. Biz sizleri doğru olarak bilgilendirdiğimiz de sizler de kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmiş olursunuz dedi.

60 BİNE YAKLAŞAN EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK BENZERİ KAMU GÖREVLİSİ VAR

Gül, Basın mensuplarımız da başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, İstanbul'a katkı sunacak herkesle birlikte yol almaya hazırız. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde suç işleniyor, bu suçlarla işlenmemesi açısından kolluk kuvvetlerimiz mücadele ediyor. 60 bine yaklaşan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik benzeri kamu görevlisi var. Dolayısıyla da suç oranlarını olabildiğince azaltmaya gayret ediyoruz. Ama suç işlendikten sonra cinayet olayları başta olmak üzere İstanbul'da faili meçhul kalan olay yok, bu güzel bir şey. Mala karşı işlenen aydınlatma oranı her geçen gün artıyor. Daha iyi hale getirmek her zaman mümkün, inşallah geçmişte yüzde 10-11'lerde düşüş olduysa gelecekte daha fazla düşmesini sağlamamız gerekiyor diye konuştu.

UYUŞTURUCU, TERÖR, CİNSEL TACİZ VE BENZERİ SUÇLARA KARIŞTIYSA SINIR DIŞI EDİYORUZ

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davut Gül, düzensiz göçle mücadele konusundaki soruya, Belli katalog suçlar var, izin verildi. Her şeyin nizami ama uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli... Kimseye zulüm de etmiyoruz. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek. İnşallah çok kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkmış olur. Arkadaşlarımız 724 bu çalışmaları yapıyor. Göç başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız hem lojistik anlamda hem diğer yönleriyle çok önemli destek veriyor. Daha da önemlisi bunun ticaretini yapan, insan ticareti ve benzeri konularda işin içerisinde olan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekli mücadeleyi yapıyor. Bundan sonra da daha da arttırarak çalışma yapmaya devam edeceğiz dedi.

ESENYURT'TA ÖZEL BAKTIĞIMIZDA GEÇEN SENEYE GÖRE SUÇLAR YÜZDE 9 ORANINDA DÜŞMÜŞ

Bireysel silahlanma sayılarının artması ile ilgili soruyu cevaplandıran Gül, Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma. Ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda, ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında gerek alanları kapatarak emniyetin, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor. En son 2023 yılında hem de 2022'de ne kadar silah yakalandığını Emniyet müdürümüz toplam rakamını söyler. Dolayısıyla da bununla mücadele ediyoruz. Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var. Asıl olan şu devletin bir kararlılığı var mı yok mu Devletin, İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır. Sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun, bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun ister bin kişi olsun. Asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri himaye etmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri normalleştirmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Ama ne ile karşı karşıya olduğumuzu da bilmemiz lazım. İnsan olan yerde suç işlenir. Suçun işlememesi için bütün tedbirleri alacağız. Suç işlendikten sonra da faili meçhul olmaması için güvenlik kameraları başta olmak üzere, İstihbarat başta olmak üzere bütün enstrümanları kullanacağız şeklinde konuştu.

İLÇELERİMİZİN BİRBİRİNDEN FARKI YOK

Türk vatandaşları ve yabancıların suç oranlarına da değinen Vali Davut Gül, ilçelerin suç oranlarını da açıkladı. Gül, Yabancıların suç işleme oranı vatandaşlarımızın çok çok altında. Ama suçu kimin işlediğinin bana göre hiçbir önemi yok, aslolan o suçun işlenmesi. Aslolan o suç işlendiğinde vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır. Dolayısıyla da bu mağduriyetin ortadan kaldırılmış olması, suç işlenme oranını düşürmek lazım. Vatandaş öldükten sonra bunu öldüren yabancı da olsa, Türk'te olsa, bir başkası da olsa hiçbir şey ifade etmez. İlçelerimizin birbirinden farkı yok. 'Şurada çok işleniyor, burada az işleniyor, burası kurtarılmış bölge, buraya polis giremiyor, buraya jandarma giremiyor' bunlar şehir efsaneleridir. Polisin, Jandarmanın giremediği hiçbir yer yok. İlçelerimizin birbirinden farkı yok. Hepsinde suç oranları düşüyor. İstanbul güvenli bir şehir ve daha da güvenli olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ YABANCILARIN KARIŞTIĞI OLAYLARDA YÜZDE 23'LÜK DÜŞÜ VAR

Kahvaltı programının son bölümünde ise İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, asayiş olayları ve silahlanma hakkında bazı rakamlar verdi. İl Jandarma komutanı Topçu, Hemen hemen her gün yaptığımız kontrollerde ruhsatsız tabanca yakalıyoruz. Ayrıca kaçakçılık şubelerimizin yaptığı çalışmalarda bu yıl bin civarı ruhsatsız, kaçak silah ele geçirildi. Bu sene 587 tabanca yakalanmış bunlar kaçakçılık anlamında dedi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, 18 milyonluk şehrin huzur ve güvenliğini biz, 51 şube, 39 ilçede, 137 polis merkezi, 7 karakol ve 4 helikopter ve 51 bin personel ile sağlamaya çalışıyoruz. 2021 yılında tüm suçlarda aydınlatma oranı yüzde 74 iken şu anda yüzde 92. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 91 iken şu an da yüzde 98. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yakalanma oranı yüzde 35 iken şu an da yüzde 74'lere yükseldi. Genel suçlarda yüzde 7, mal varlığı suçlarında yüzde 17'lik bir düşüşümüz var. Yabancıların karıştığı olaylara baktığımız zaman, bir önceki yıl ile bu yıl arasında yüzde 23'lük bir düşüş var. Yabancıların karışmış olduğu olay oranı yüzde 6'larda. Esenyurt yabancılarla beraber, 1 milyon 108 binlik bir nüfus. Türkiye'de 57 ilden büyük bir ilçe. Büyüklüğünden dolayı baktığımızda ilimizde meydana gelen olayların yüzde 6'sı Esenyurt'ta meydana geliyor şeklinde konuştu.

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-Vali'nin selamlamaları ve genel detaylar

-Vali Davut Gül'ün konuşması

-il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü konuşması