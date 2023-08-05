İSTANBUL VALİSİ GÜL: ESENYURT'TA SUÇ ORANI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 9 AZALMIŞ DURUMDA

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var." dedi.