Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valisi, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilere burs verecek

Güncelleme:

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık 3'er bin lira burs vereceğini duyurdu. Vali Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, öğrencilere Türkiye ve İstanbul'a bağlılık çağrısı yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık 3'er bin lira burs verileceğini duyurdu.

Vali Gül, İstanbul'da LGS'de 500 tam puan öğrenciler için düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 tam puan alan 388 öğrencinin hazırlıkta ve 9. sınıfta eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Gül, "Türkiye Yüzyılı mutlaka inşa edilecek. İnşa edilecekse beşeri sermayeyle bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatı boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz." dedi.

Aileler ve öğretmenler başta olmak üzere öğrencilere teşekkür eden Gül, öğrencilerin Türkiye ve İstanbul'a olağanüstü duygular yaşattığını dile getirdi.

"Gönlünüzün bir tarafı hep bu topraklarda olsun"

Gül, İstanbul'da 500 tam puan alan ve eğitim gören 388 öğrenciye burs vereceklerini şu sözlerle duyurdu:

"Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak 3'er bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız."

Öğrencilerle her ay bir araya geleceklerini ve görmek, gitmek istedikleri yerlerde çeşitli öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlatan Gül, "Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var; dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz." diye konuştu.

Gül, Rize'ye uğurladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programdaki öğrencilere selam söylediğini ve uygun zamanda Cumhurbaşkanı ile öğrencileri bir araya getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Program, Bakan Göktaş, katılımcılar ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title