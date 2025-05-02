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İstanbul Valisi Gül'den Dilencilikle Mücadele Uyarısı

İstanbul Valisi Gül'den Dilencilikle Mücadele Uyarısı
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İstanbul Valisi Gül, dilencilikte sahte hastalık hikayelerine dikkat çekerek, toplumun huzuru için farkındalık çağrısında bulundu. Vatandaşların yardım yaparken dikkatli olmalarını ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını önerdi.

İstanbul Valisi Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu belirterek, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım." ifadesini kullandı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir." dedi.

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekat ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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