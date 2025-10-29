İstanbul Valisi Gül, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde tebrikleri kabul etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul törenine, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Vali Gül, tebrikleri kabul ettikten sonra kutlama ve resmi geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel