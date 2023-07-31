İstanbul Valisi Gül Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni inceledi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, sunumları dinledi.
Vali Gül'e incelemeler sırasında Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de eşlik etti.
Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel