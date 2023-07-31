Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valisi Gül Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni inceledi

Güncel Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, sunumları dinledi.

Vali Gül'e incelemeler sırasında Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de eşlik etti.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Atatürk Havalimanı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title