İstanbul Valisi Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra vali yardımcıları, general ve amiraller, başsavcılar, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, başkonsoloslar, dini liderler ve şehit yakınları ile valilik çalışanları katıldı.

Gül, Ersay ve Aslan, törende katılımcıların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
