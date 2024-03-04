Vali Gül: "Yeni yılın ilk iki ayında terör örgütlerine karşı 287 operasyon düzenledik, 795 şahsı yakaladık"

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'un da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birisinin terör olduğunu belirterek, "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı. 2024 yılı ilk iki ayında; terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılında ve yeni yılın ilk 2 ayında gerçekleşen operasyonlara ilişkin asayiş raporunu Cağaloğlu'ndaki valilik binasında düzenlenen toplantıda duyurdu. Vali Davut Gül'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

İstanbul'un 16 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük 15. metropolü olduğunu söyleyen Vali Gül, 131 ülkeden daha fazla nüfusa sahip mega kentte 65 bin 62 personelin görev yaptığını söyledi.

"2023, 2022 yılına göre yüzde 16 daha az suç işlendi"

Vali Davut Gül, hırsızlık suçlarıyla ilgili "2023 yılında bir önceki yıla göre; katalog suçlar olarak tabir edilen malvarlığına karşı suçlarda genel düşüş oranının yüzde 16. Bu ne demek, 2023, 2022 yılına göre yüzde 16 daha az suç işlendi demek. Aydınlatma oranımız yüzde 72. Bunlarda özellikle evden hırsızlık yüzde 29, otodan hırsızlık yüzde 19, işyerinden hırsızlık yüzde 21 azaldı. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 2 düştü. Aydınlatma oranımız kişilere karşı olan suçlarda yüzde 98. Bunun yanında, dolandırıcılık suçlarında 2023 yılında suç sayısı 14 bin 575, aydınlatma oranı yüzde 91'dir. Ayrıca, ilimizde 2023 yılında hapis cezalı aranan 43 bin 790 şahıs, gıyabi aranan 142 bin 245 şahıs olmak üzere toplamda 186 bin 35 şahıs yakalanmıştır. Aynı performans 2024 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre şehrimizde katalog suçlar olarak tabir edilen malvarlığına karşı suçlarda genel düşüş oranının yüzde 23, aydınlatma oranının yüzde 75 oldu. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 2023, 2022 yılına göre daha iyi 2024'ün ilk 2 ayın da 2023'e göre daha iyi bir sonuçla karşı karşıyayız. Özellikle ilk 2 ayda evden hırsızlık yüzde 35, otodan hırsızlık yüzde 51, işyerinden hırsızlık yüzde 20 azaldı. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 2 düştü. Aydınlatma oranı yüzde 98 oldu. Bunun yanında, dolandırıcılık suçlarında 2024 yılı 2 aylık dönemde suç sayısı 2 bin 435, aydınlatma oranı yüzde 80'dir" dedi.

Vatandaşları internet ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyaran Vali Gül, "Hemşerilerimizden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı kurumsal uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. İlimizde 2024 yılı ilk 2 aylık dönemde hapis cezalı aranan 11 bin 969 şahıs, gıyabi aranan 33 bin 86 şahıs olmak üzere toplamda 45 bin 55 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

"Terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı, 609 şahıs tutuklandı"

Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Vali Gül, "Dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri de terör. 2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı, 477 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılı ilk iki ayında; terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı, 167 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2023 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 404 operasyonda bir önceki yıla göre; yakalanan şahıs sayısı yüzde 7, tutuklu şahıs sayısı yüzde 47 arttı. 634 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılı ilk iki ayında; 45 operasyonda 448 şahıs yakalandı. 231 şahıs tutuklandı, 109 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı" ifadelerini kullandı.

"Önceki yıla göre ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı yüzde 21, hap miktarı yüzde 27, sentetik ecza maddesi 8 buçuk kat arttı"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede zehir tacirlerinin kökünü kazımaya kararlı olduklarını söyleyen Vali Gül, "Bu amaçla, 2023 yılında, ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan şahıs sayısı 59 bin 68 oldu. Önceki yıla göre ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı yüzde 21, hap miktarı yüzde 27, sentetik ecza maddesi 8 buçuk kat arttı. 5 bin 701 şahıs tutuklandı. 3 bin 474 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılı ilk iki aylık döneminde ise narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 13 bin 23 şahıs yakalandı. 2 ton 378 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 545 bin 320 adet hap, 2 milyon 22 bin 973 adet sentetik ecza maddesi, Bin 382 kilogram ara kimyasal ele geçirildi. Bin 131 şahıs tutuklandı. 610 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Uyuşturucu tehlikesine yönelik, yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önemli bir gücümüz. Annelerimiz, en büyük destekçimiz. Bu amaçla 'En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi' projesi kapsamında 2023 yılında bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı önceki yıla göre yüzde 70 arttı, 258 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Yakalanan şahıs sayısı yüzde 9 arttı, 98 şahıs tutuklandı"

2023 yılında bir önceki yıla göre; kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısının yüzde 11 artarak 3 bin 695 olduğunu söyleyen Vali Gül, "Yakalanan şahıs sayısı yüzde 9 arttı. 98 şahıs tutuklandı. 564 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan kaçak sigara miktarı yüzde 35, tütün miktarı yüzde 27 arttı, Ayrıca, sahte içki imalatında kullanılan 212 bin 326 litre alkole el kondu. 2024 yılı ilk 2 aylık döneminde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 578 operasyonda 750 şahıs yakalandı, 38 şahıs tutuklandı, 35 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında ise 170 bin 743 paket kaçak sigara, 17 milyon 599 bin 819 adet makaron, 21 bin 546 kg tütün ele geçirildi. Yine sahte içki imalatına baktığımızda 25 ton alkole el kondu" diye konuştu.

"Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için gece-gündüz çalışıyor"

İstanbul'da akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için çalıştıklarını söyleyen Vali Gül, "İstanbul'umuz, 7/24 saat insan ve araç hareketliliğini çok yoğun yaşayan bir şehir. Geçtiğimiz yılsonunda 5 milyon 406 bin 820 olan motorlu araç sayısı 5 milyon 455 bin 930 oldu. Motosiklet sayısı ise yüzde 5 artarak 650 bin 783'e ulaştı. Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için gece-gündüz çalışıyor ve önlemler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından şehrimize yeni atanan 6 bin 994 polis memurumuzun 2 bin 500'ü trafik birimlerinde görevlendirildi. Böylece 2 bin 785 olan trafik birimlerinde görevli personel sayımız 5 bin 285 oldu. Emniyetimize Ocak ayında teslim edilen bin 173 araçtan 418'i, 600 motordan 300'ü trafik birimlerimizin hizmetine verildi. 2023 yılında yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayısı 8 milyon 468 bin 663 oldu" şeklinde konuştu.

"2024 yılı 2 aylık dönemde 22 bin 377 servis aracı kontrol edildi"

Servis araçlarına yönelik 2024 yılının ilk iki ayında kontrollerin yapıldığını söyleyen Vali Gül, "Bu kapsamda, 68 bin 568 servis aracı kontrol edildi, 2024 yılı ilk 2 aylık döneminde ise yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayısı 2 milyon 755 bin 216 oldu. Gözümüzün aydınlığı evlatlarımızın okul yolundaki güvenlikleri için de denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı 2 aylık dönemde 22 bin 377 servis aracı kontrol edildi. Hepimizin güvenliği için trafik kurallarına uymak bir zorunluluk. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen hız, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği ve cep telefonu kullanımı gibi birçok hususta denetim ve uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında 138 ölümlü kazada üzülerek ifade etmek isterim ki 157 vatandaşımız hayatını kaybetti"

2023 yılında İstanbul'daki ölümlü kazalarda 157 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Vali Gül, "2023 yılında 138 ölümlü kazada üzülerek ifade etmek isterim ki 157 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralanmalı kazalarda 32 bin 628 vatandaşımız yaralandı. 2024 yılı ilk 2 aylık dönemde ise ölümlü kazalarda 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralanmalı kazalarda 5 bin 151 vatandaşımız yaralandı. Oysa bizim hedefimiz, bir insanımızı dahi kaybetmemek. Trafik kurallarına uyarak, birbirimize sabır ve anlayış göstererek, bu acıları hep birlikte azaltabiliriz. Siz hemşerilerime bu konuda güveniyorum" dedi.

"Bu güzel şehir 436 kilometre deniz sınırına sahip"

436 kilometre deniz sınırına sahip olan İstanbul'da sahil güvenliğinin önemli olduğunu vurgu yapan Vali Gül, "Siber Güvenlik ekiplerimiz, internet yoluyla işlenen suçlara karşı 7/24 çevrimiçi güvenliğin sağlanması için kararlılıkla mücadele ediyor. Biz bu dünyada da güçlüyüz. 2023 yılında 2 bin 459 dosya adliyeye intikal ettirildi. 2024 yılı 2 aylık dönemde ise bu sayı 457 oldu. Bu güzel şehir 436 km deniz sınırına sahip. Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizlerimizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması için 2023 yılında bir önceki yıla göre; görev icra saatini %6 artırarak 62 bin 390 saate çıkardı. Gemi/tekne kontrol sayısı % 16 artarak 21 bin 573'e yükseldi. Denizden kurtarılan kişi sayısı 193 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü sayısı 5 bin 571 oldu. Yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlal tespit sayısı %12 azalarak 499'a düştü. Yasa dışı avcılık sonucu el konulan su ürünleri %22 artarak 31 bin 106 kilograma ulaştı. Yasa dışı avlanan 13 adet tekneye el kondu" ifadelerini kullandı.

"Yaz döneminden itibaren yeni Sahil Güvenlik birimlerimizle denizlerimizdeki denetimlerimiz artarak devam edecektir"

Yaz döneminden itibaren yeni kurulacak birimlerle denizlerdeki denetimin artacağını söyleyen Vali Gül, "Çevre kirliliği tespiti yüzde 40 azalarak 62'ye düştü. Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulamaları yüzde 67 artarak 58 bin 333'e ulaştı. 2024 yılı ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise Sahil Güvenlik Komutanlığımız Gemi/tekne kontrol sayısı yüzde 48 artarak, 4 bin 496'ya yükseldi. Denizden kurtarılan kişi sayısı yüzde 129 arttı, 31 kişi güvenle tahliye edildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü yüzde 102 artışla bin 802'ye, Yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlal tespit sayısı yüzde 18 artarak 141'e yükseldi. Yasa dışı avcılık sonucu el konulan su ürünleri yüzde 414 artarak 8 bin 930 kg'a ulaştı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet ederek yasa dışı avlanan mülkiyeti kamuya geçirilen tekne sayısı yüzde 67 arttı, yasa dışı avlanan 5 adet tekneye el konuldu, çevre kirliliği tespiti yüzde 20 azalarak 12'ye düştü. Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulamaları yüzde 10 artarak 92 bin 130'a ulaştı. Yaz döneminden itibaren Tuzla, Beykoz, Avcılar ilçelerimizde kurulacak yeni Sahil Güvenlik birimlerimizle denizlerimizdeki denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi. - İSTANBUL