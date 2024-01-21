İstanbul Valisi: Evsizleri 112'ye bildirin
İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk hava koşullarında sokakta kalan evsizlerin 112'ye bildirilmesini istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.