İstanbul Valisi: Evde Kullandığımız Suyun Uzaklığını Bilmeliyiz

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "Evde her kullandığımız bir metreküp suyun 300 kilometre, 400 kilometre uzaklıkta geldiğini bilerek kullanmamız lazım" dedi.< Marmara Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer de katıldı. Toplantıda Marmara'da yer alan havzalarda su yönetimi, tasarruf, taşkınlarla mücadele ve kuraklık gibi konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel