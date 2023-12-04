İstanbul Valisi: Depremle İlgili İhbar Yok

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi. AFAD ve ilgili birimlerin saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Depremle ilgili açılama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır" dedi.

Bursa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL