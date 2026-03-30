İstanbul Valisi Gül, polis servis aracının karıştığı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 27'si polis 30 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile beraber, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında devrilmesi sonucu yaralananların tedavi altına alındığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.