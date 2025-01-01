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İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'ndaki Yılbaşı Kutlamalarını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'ndaki Yılbaşı Kutlamalarını Ziyaret Etti
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2025'in ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda emniyet, itfaiye ve İl Göç İdaresi ekiplerini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, alınan güvenlik önlemlerini değerlendirerek, yılbaşı kutlamalarında huzurun sağlanması için yürütülen çalışmalara teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı kutlamalarında Taksim Meydanı'nda görevli emniyet, itfaiye ve İl Göç İdaresi ekiplerini ziyaret etti.

2025'in ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen Vali Gül, kutlamalar kapsamında görev yapan emniyet, itfaiye ve İl Göç İdaresi ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şöyle konuştu:

"60 ile 68 bin arasında güvenlik personeli ve 90 binin üzerinde özel güvenlik ekibiyle olağanüstü bir tedbir uyguladık. Hem İl Emniyet Müdürümüze hem Jandarma Komutanımıza, hem kaymakamlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. İstanbul, Türkiye'nin gözbebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Sabahtan beri ekiplerimiz burada. Huzurun sağlanması için 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Sabaha kadar da görev yapacaklar. Hem kaçak göçle ilgili Göç İdaresinin mobil ekipleri, yine resmi ve sivil güvenlik kuvvetlerimiz hem de diğer alanlardaki kamu görevlilerimiz görevlerini yapıyor. Allah 2025'i ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin. İnşallah aynı huzuru 12 ay boyunca yaşamış oluruz."

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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