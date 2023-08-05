İstanbul Valisi Davut Gül: Taksiciler ve müşteriler mutsuz

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan taksi sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, taksicilerin ve müşterilerin mutsuz olduğunu belirterek, taksi hizmetinin daha erişilebilir ve ekonomik olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili de konuşan Gül, belediyelerin görevini yapması halinde sorunun büyük ölçüde çözüleceğini ifade etti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "Sebebi ne olursa olsun, taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Adam müşteriyi alıyor, 5 kilometre gideceğiniz yeri 2 saatte gidiyor. 2 saatte 5 kilometre taksimetrenin yazacağı parayla adamın kazanacağı para adamı tatmin etmiyor. Taksi bulamamak sorun ama taksiye 2 bin lira vermek daha büyük bir sorun. Sonuç itibari ile taksi buldunuz ama 2 bin lirayla taksiyle evinize gittiniz" dedi.

Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan taksi sorunu ve sokak hayvanları hakkındaki soruları da cevaplandırdı.

"TAKSİCİLER MUTSUZ, MÜŞTERİLER MUTSUZ"

"SOKAK HAYVANI DİYE BİR ŞEY YOK"

Vali Gül, sokak hayvanlarıyla ilgili soruya ise "Dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben hayvanları çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahalle de dolaşsın. Zaman zamanda insanlara zarar verirse de olabilir, hoş görelim' demek gibi bir lüksümüz yok. Kanunen belediyelere bir görev verilmiş, belediyeler görevini yapacak. Belediyeler görevini yaptığında, konuştuğumuz bu sorunun yüzde 90'ı çözülmüş olur. Ama belediye görevini yapmazsa, vatandaşta 'bunlara dokunmamak gerekiyor, o da bir can' dediğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor" ifadelerini kullandı.