İstanbul Valisi Davut Gül, Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktasını ziyaret etti

Kurban Bayramı öncesi Trafik denetleme noktalarını ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, TEM Mahmutbey gişeler bölgesinde bulunan Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktasını ziyaret etti. Vali Gül'e ziyareti sırasında Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Kontrol noktasında görevli polis memurlarıyla tek tek bayramlaşan Gül, daha sonra bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar ile bayramlaştı. Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüse de binerek vatandaşlarla bayramlaşan Gül, sürücülere kemer ve hız konusunda uyarılarda bulundu.

"BAYRAM SÜRESİNCE BU KONTROLLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davut Gül, "Tabi önümüzde 9 günlük bir kurban bayramı tatili var. Öncelikle bütün hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayramı geçirebilmeleri için kamu görevlileri 7/24 görevinin başında. Bugün de emniyet müdürümüzle, kaymakamımızla, görev yapan emniyet teşkilatımızı ziyarete geldik. Bayram süresince bu kontrollerimiz devam edecek. Hem arkadaşlarımızın bayramlarını tebrik edeceğiz, hem onların moral motivasyonunu yükselteceğiz. Hem de aynı zamanda görevlerini hakkıyla yaptıklarını yerinde görmüş olacağız. Kurban bayramında sadece trafik kontrolleri yok, aynı zamanda diğer alanlarda da tedbirler aldık. Bayram öncesi, bayram sırası ve bayram sonrası olmak üzere. Öncelikle trafikte olabildiğince az kazanın olması, mümkünse hiç olmaması, kaza olduğunda da can kaybının olmamasını arzu ediyoruz. Bunun için tedbirlerimizi alıyoruz, tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz" dedi.