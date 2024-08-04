İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Gül, tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmi çökme meydana gelmiş, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edilmiş, bebeklerden biri bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde hayatını kaybetmişti.