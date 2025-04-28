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İstanbul Valisi Davut Gül, 'Okullarımız depremde daha güvenli' dedi

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Okullarımız depremde daha güvenli' dedi
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İstanbul Valisi Davut Gül, 'Afet Farkındalık Eğitimi' kapsamında yaptığı konuşmada, okulların depremde evlerden daha güvenli olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı bulunduğunu vurguladı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, İstanbul'daki 'Afet Farkındalık Eğitimi'ne katıldı. Burada konuşan Vali Gül, "Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu öğrencilerini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi. Vali Gül, "Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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