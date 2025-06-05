İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Trafiğini Havadan Denetledi
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu İstanbul Emniyeti'ne ait helikopterle havadan denetledi ve ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu.
İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetledi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile denetim yapan Vali Gül, ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel