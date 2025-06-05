İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Trafiğini Havadan Denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Trafiğini Havadan Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu İstanbul Emniyeti'ne ait helikopterle havadan denetledi ve ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile denetim yapan Vali Gül, ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.