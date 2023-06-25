İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi polis merkezlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentteki polis merkezlerini ziyaret ederek, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. Vali Gül, Bayrampaşa Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi'nde görevlilerle bayramlaştı ve tedbirlere ilişkin bilgiler aldı.