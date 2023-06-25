İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi polis merkezlerini ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentteki polis merkezlerini ziyaret ederek, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. Vali Gül, Bayrampaşa Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi'nde görevlilerle bayramlaştı ve tedbirlere ilişkin bilgiler aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentteki polis merkezlerini ziyaret ederek, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde polis merkezlerini ziyaret etti. Görevlilerle bayramlaşan Vali Gül, tedbirlere ilişkin bilgiler aldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Vali Gül'ün Bayrampaşa Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi'ndeki ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.