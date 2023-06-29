İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün ailesini ziyaret etti ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Gül, 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk ve ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden Gül, hastalar ve yakınlarının bayramını tebrik ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.