İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Şile'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Şile'de vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaretleri kapsamında "Alacalı Mahallesi Geleneksel Bayramlaşma Programı"na katılan Gül'e, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da eşlik etti.

Vali Gül, Alacalı Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, camiye katkıda bulunan hayırseverler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Çelik ise Şile'de çok etkin olduklarını dile getirerek, "Bizler milletvekili seçilirken özelde 'Şile'nin milletvekiliyiz.' dedik. İki yıldır hem muhtarlarımızla hem de ilçe başkanımızla beraber Şile'nin ne sorunu varsa Ankara'dan takip ediyoruz." dedi.

Vali Gül, Çelik ve Kaya daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul Valisi Gül, Sahilköy'de düzenlenen bayramlaşmada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şile'nin kırsal mahallelerini gezdiklerini belirtti.

Vatandaşların coşkusuna ve kardeşliğe olan güvenine eşlik etmek için burada olduklarını kaydeden Gül, "Bu tür geleneklerin yaşatılması hem Şile'miz hem İstanbul'umuz hem de milletimiz için çok önemli bir kazanım. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Gül ile beraberindekiler, ilçedeki bayram ziyaretleri kapsamında Sofular Mahallesi'ne de gitti.