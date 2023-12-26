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İstanbul Valisi Davut Gül, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevini ziyaret etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevini ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 1566 personel, 612 araçla İstanbul'daki karla mücadeleye hazır olduğu bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevini ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gül'ün, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevini ziyaret ettiği belirtildi.

Gül'ün ziyarette, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 1566 personel, 612 araçla İstanbul'daki karla mücadeleye hazır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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