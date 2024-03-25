İstanbul Valisi Davut Gül, Kadir İnanır'ı ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Davut Gül'ün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan bilgi aldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Vali Gül, Sayın İnanır'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi." ifadeleri kullanıldı.