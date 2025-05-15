81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi

81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi
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15 MAYIS Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.

15 MAYIS Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği program kapsamında Gülhane Parkı'ndaki yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve davetliler katıldı.Burada bir konuşma yapan Vali Gül, "İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır. " dedi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile öğrenciler, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Vali Gül yürüyüş sırasında öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti; fotoğraf çektirdi. Programın açılış konuşmasını Vali Gül yaptı.

'AİLE GÜÇLENDİĞİNDE BİRÇOK PROBLEM ORTADAN KALKACAKTIR'

Vali Gül, "Biliyorsunuz 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bunun yürütücüsü olarak Türkiye'nin her yerinde hemen hemen her hafta farklı aktiviteler yapıyor. Amaç aileyi güçlendirmek aileyle ilgili farkındalıklar oluşturmak. Bugün de 'Aile Haftası' dolayısıyla Gülhane'de trafiğe kapalı olan bir alanda sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle öğrencilerimizle, yetişkinlerimizle milletimizin her bir ferdiyle burada kısa bir yürüyüş yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. Katkı veren, katılan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İnşallah yılın sonuna kadar Valiliğimiz öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizle birlikte bu etkinlikleri daha çok sizlere göstermiş olacağız. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul'da heme hemen her gün gerek Valiliğimizin öncülüğünde gerek müdürlüklerimiz gerekse de sivil toplum kuruluşlarımız bu tür etkinlikleri yapıyorlar; yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİMİZ AİLE DİYORUZ'

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan ise programda yaptığı konuşmada, "Bu yıl ailemizi her türlü alanda güçlendirip geleceğimizi daha sağlam temelde tutma anlamında her gün, her saat, her dakika etkinlik, faaliyet, duyarlı gösterme anlamında çalışıyoruz. Bugün de yürüyüşümüzü yaptık. Gün boyunca değişik etkinlikler, faaliyetlerle yine aile odaklı çalışmalara devam edeceğiz. Geleceğimiz aile diyoruz. Güçlü aile, güçlü gelecek, güçlü Türkiye diyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı hassasiyetle toplumun tüm kısımlarını kapsayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu güzel havada birlikte yürüyüşümüzü yaptık. Farkındalığımızı ortaya koymaya çalıştık. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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