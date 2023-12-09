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İstanbul Valisi Davut Gül, evsizlerin 112'ye bildirilmesini istedi

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İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sokakta kalan evsizlerin uygun mekanlara nakledilmesi için vatandaşlardan yardım istedi. Gül, evsizleri görenlerin 112'yi arayarak bildirmelerini rica etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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