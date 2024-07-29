İstanbul Valisi Davut Gül, Emekli Vali Rafet Üçelli'nin Cenaze Törenine Katıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı. Vali Gül, Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katılarak, Üçelli'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, emekli vali Rafet Üçelli için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılarak, Üçelli'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.