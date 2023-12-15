İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısında bulunarak dikkatli olunmasını istedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" dedi.