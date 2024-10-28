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İstanbul Valisi Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
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İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

"Sonsuza dek Cumhuriyet" başlıklı kutlama mesajında Vali Gül, Cumhuriyet'in 101. yaşını kutlamanın heyecanını ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin ikinci asrının hayırlı olmasını dileyen Gül, tarih boyunca esaret ve dayatmalara boyun eğmeyen Türk milletinin, geçmişten aldığı kuvvetle bu gerçeği İstiklal Harbi'nde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Vali Gül, ateşten bir gömlek giyerek kendini en büyük sevdasına adayan Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." dediği kahraman milletin, işgalcilere karşı başlattığı mücadelesini eşsiz zaferlerle taçlandırdığını ve kendilerine en kutlu emanet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktığını kaydetti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bu kutlu mirası emanet eden iradeye layık olmaya çalıştıklarını, aynı kararlılık ve ruhla geleceğin müreffeh ve muasır Türkiye'sini kurdukları belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden kültüre, bilimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında insanlığa yön verecek Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atıyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden şer odakları ve ihanet şebekelerine inat daha çok çalışıyor, daha çok üretiyoruz. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun!"

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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