İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı Töreninde Tebrikleri Kabul Etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Kabul töreni İstanbul Valiliği'nin Fatih'teki binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, Fatih'te bulunan İstanbul Valiliği binasında gerçekleştirildi. Vali Davut Gül tebrikleri fuaye alanında kabul etti. Kabul törenine katılanlar arasında 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki idare amirleri, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler yer aldı.