İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenledi

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Kabul töreni İstanbul Valiliği'nin Fatih'teki binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, Fatih'te bulunan valilik binasında gerçekleştirildi. Vali Davut Gül tebrikleri fuaye alanında kabul etti. Kabul törenine katılanlar arasında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yer aldı. İstanbul Valiliği'ndeki törene kamu kurumu yöneticileri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileriyle davetliler de katıldı.