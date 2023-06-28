İstanbul Valisi Davut Gül, Çevik Kuvvet Polislerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nı çalışarak geçiren çevik kuvvet polislerini ziyaret ederek bayramlaştı. Gül, polislerin fedakarlıklarını takdir etti ve iyi bayramlar diledi.