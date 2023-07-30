İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de Vatandaşlarla Buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Gül, ilçede devam eden projeleri ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca, kaçak göçmen konusunun kısa sürede gündemden çıkacağını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Vali Gül ilçede çalışmaları devam eden projeleri Belediye Başkanı Poyraz ile ziyaret ederek, bilgi aldı. Gül, "Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül Çekmeköy'e ziyaret gerçekleştirdi. Taşdelen Yusuf Cebir Camii'nde sabah namazı ile başlayan program sonrası Vali Gül vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ardından, ilçede bulunan 21 mahalle muhtarının katılımı ile toplantı düzenlendi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Güngören Spor ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Osman Delen, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak katıldı. Vali Gül ve Başkan Poyraz toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

Yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı

Vali Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz daha sonra ilçede yapımı devam eden, Çekmeköy İlçe Emniyet Binası Çamlık Millet Bahçesi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Güngören Mahallesi'nde yapımı devam okul binaları, Belediye Önü Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark, kaymakamlık binasını ve Merkez Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden kreş ve gündüz bakım evi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Projelerin yerinde denetimi sonrası Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda vatandaşlarla sohbet edildi, ardından Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı.

Şehit Arif Kalafat'ın ailesine ziyaret

İlçeye gerçekleştirilen ziyaret münasebetiyle İstanbul Valisi Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2017 yılında Bingöl'de şehit olan Arif Kalafat'ın ailesini de ziyaret etti. Şehit ailesi ile gerçekleştirilen sohbetin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

"Çekmeköy daha da değerleniyor, daha da güzelleşiyor"

Çekmeköy ziyaretinde konuşan Vali Gül, "Sabahın erken saatlerinde kaymakamlığımızla, belediye başkanımızla ve kurum amirlerimizle Çekmeköy'ü geziyoruz. Başta belediyemiz olmak üzere her kurumun ciddi çalışmaları var. Çekmeköy adeta şantiye halinde. Bu projeler tamamlandığında Çekmeköy'ün yaşam kalitesi artacak. Ben belediye başkanımıza, destek veren bakanlıklarımıza ve önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin spor yaptığını gördük. Çekmeköy daha da değerleniyor, daha da güzelleşiyor. Bizler de bu çalışmaların tamamlandığını gördüğümüzde daha da mutlu olacağız" dedi.

"Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak"

Kaçak göçmenlere yönelik sorulara da cevap veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Kaçak göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bir uygulama var. İstanbul'da da çalışmalar devam ediyor. Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak" dedi. - İSTANBUL