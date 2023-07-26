İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki Orman Yangınıyla İlgili Bilgi Aldı

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Gül yaptığı yazılı açıklamada, 'Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.