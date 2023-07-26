Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki Orman Yangınıyla İlgili Bilgi Aldı

Güncel Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın çıkan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Gül yaptığı yazılı açıklamada, 'Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir' dedi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, yangın çıkan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Gül yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title