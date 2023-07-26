İstanbul Valisi Davut Gül: Beykoz'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Gül, yangınla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Gül, Orman Bölge Müdürlüğünün gözlem kulesinde Beykoz'daki orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.
Davut Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel