İstanbul Valisi Davut Gül: Beykoz'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da 13 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Gül, yangınla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.